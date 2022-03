‘Ik stem PVV, omdat de rest allemoal leugenoars bint’: zoveel mensen zoveel keuzes, ook in arbeiderswijk Velve-Lindenhof

ENSCHEDE - Velve-Lindenhof is een arbeiderswijk waar relatief veel stemmen naar de PVV gaan. De partij deed vier jaar geleden voor het eerst mee in Enschede en haalde toen direct drie zetels. Een van de stemmen was toen van de 31-jarige Michal. Maar dit keer kiest hij voor Forum voor Democratie, zegt hij.

Michal is opgegroeid in Velve. „Ik stem meestal op de PVV”, zegt hij. „Maar in dit geval kies ik voor Forum voor Democratie. Want Baudet doet het beter dan Wilders, met alles wat er nu gebeurt.” Michal laat zich niks wijsmaken, zegt hij. „Ik kijk naar het journaal maar ook naar het internet he? En ik zie dat D66 en VVD vanalles beloven, maar ze doen het niet. Ik heb ook het gevoel dat er gesjoemeld wordt met de verkiezingen.”

Sjoemelen

Bedoelt hij dat er in dit stembureau aan de Snelliusstraat de vrijwilligers straks gaan rommelen met de stembiljetten? „Nou nee… ik weet het ook niet. Maar ik had het gevoel.” Als Forum voor Democratie veel zetels haalt, wat moeten ze in Enschede dan direct aanpakken? „Eénrichtingsverkeer”, zegt Michal meteen. „Aan de Lipperkerkstraat, bij de Chinees daar? Daar rijdt iedereen tegen het verkeer in. Ik probeer wel eens met mijn fiets een blokkade te maken. Daar moet de politie echt meer aandacht voor hebben.”

De afgrond in door Pinokkio

Een 74-jarige wijkgenoot wandelt het stembureau in. Hij houdt vast aan zijn voorkeur. „PVV, omdat de rest allemoal leugenoars bint.” Allemaal? „Ja dat heb zich wel bewezen he? Kiek moar wat er gebeurt in Groningen. En met die kindertoeslag. Die gezinnen zijn allemaal de afgrond in geholpen, door Pinokkio”, moppert hij. De PVV gaat goede dingen doen voor Enschede, hoopt hij. „Zoals die nieuwe moskee he? Dat hoeft veur mie nie. We hebben hier al genoeg van dat spul. Onze cultuur wordt helemaal afgebroken. Kiek moar noar Zwarte Piet. Wat is daar nou mis met. Maar ik ben maar ‘n oale knakker he? U denkt er vast weer anders over.”

Toch te weinig partijen

Het stemmen gaat voor een enkeling toch niet zo makkelijk als gehoopt. „Ik wil eigenlijk op BVNL stemmen, maar die partij is er niet in Enschede”, zegt een vrouw die komt stemmen. „Die partij is tegen de coronamaatregelen en voor veel vrijheid. De regering doet daar te weinig voor.”

Er zijn ook andere meningen te horen in de buurt. „Ik heb op Volt gestemd”, vertelt een jongedame die net het stembureau verlaat. Haar reden? „Ze kwamen vrij hoog in de kieswijzer te staan en er wel kwam best wel veel overeen met wat ik belangrijk vind. Ik vind vooral dat er veel gedaan moet worden aan de woningnood.”