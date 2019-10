Ilse Warringa gaat na ‘Juf Ank’ gewoon verder met ze al twintig jaar doet: jeugdtheater maken

Eens een tukker Kunstenaar Koen Ebeling Koning woont in Amsterdam maar is ‘stiekem meer voor FC Twente’

8:53 Koen Ebeling Koning - 51, vader van een dochter (22) en een zoon (19) - is kunstschilder te Amsterdam. Zijn wortels liggen in Enschede, waar hij tot zijn zesde opgroeide en later volwassen werd op de AKI. „Ik was niet zo geschikt om te gaan studeren, de AKI leek een goed alternatief.”