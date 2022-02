In de strijd om personeel werft nieuwe Twentse bouwmarkt zelfs op straat

ENSCHEDE - Verkopers, kassamedewerkers, beveiligers, mannen en vrouwen voor de logistiek. Bijna tweehonderd mensen heeft bouwmarkt Hornbach nodig, voor de nieuwste vestiging in Enschede. Maar de vijver met goede vakkrachten, die is nagenoeg leeg. En dus ging het bedrijf over op een drastische methode: personeel werven op straat. Niet zonder succes.

Met zes mensen sterk liepen ze er rond, in hun Hornbach-jassen. De ene dag in Roombeek, de andere dag in de wijk Mekkelholt of bij Winkelcentrum Zuid. Op zoek naar mensen met ‘de juiste open houding’, die hun potentiële collega’s wilden worden. En als ze een geïnteresseerde gevonden hadden, kon hij of zij direct op sollicitatiegesprek komen. In een speciaal daarvoor omgebouwde bouwkeet, die ze bij zich hadden.

Nog onbekend

De opmerkelijke wervingsactie was een beetje een ‘gimmick’, geeft Jeroen Christenhusz toe. Maar tegelijkertijd ook bittere noodzaak. De vestigingsmanager van de nieuwe Hornbach-bouwmarkt in Enschede heeft in totaal 200 mensen nodig om het filiaal te laten draaien. Het merendeel daarvan is inmiddels binnen gehengeld, maar nog altijd zijn er verkopers, kassamedewerkers, beveiligers en mensen voor de logistiek nodig. „Dat is best een uitdaging.”

Het idee om op straat op zoek te gaan, ontstond nadat HR zag dat er vooral sollicitaties uit een bepaalde hoek van de stad kwamen. Niet geheel toevallig was dat het deel waar nu al maanden aan de vestiging gebouwd wordt. Mensen die daar langs kwamen, wisten van het toekomstige bestaan van Hornbach, en solliciteerden alvast. „We zijn een nieuwe, grote werkgever, die nog niet open is. Mensen zijn niet binnen geweest. We waren nog onbekend”, zegt Christenhusz.

Schieten met hagel

Alle drie de keren dat ze er met de bouwkeet op uit trokken, en flyerden, leverde nieuwe mensen op. „Wie interesse had, spraken we aan, wie dat niet had, liep voorbij.” Of het een beetje schieten met hagel was? Volgens de vestigingsmanager niet. Als mensen kennis hebben van een product, is dat mooi meegenomen, maar het ging hen vooral om de juiste open houding. „Productkennis kan je aanleren.”

Dat het een zeer ongebruikelijke methode is, tsja. „Je moet andere manieren gebruiken dan collega-bedrijven”, vindt Christenhusz. „Voor ons heeft dit goed uitgepakt.” Wanneer de nieuwe Hornbach opengaat - een vraag die ze op straat ook veel kregen - maakt Christenhusz nog niet bekend. Daar hangt een speciale marketingcampagne omheen.