In deze Twentse gemeente heeft bijna iedereen een roze papiertje

NATUUR Hij is weer terug, de middelste bonte specht, alleen de reden is minder fraai: massale bomensterf­te

De in Nederland verdwenen middelste bonte specht is weer overal te zien in Twente en de Achterhoek. Een spectaculaire rentree. Maar is dit succes ook toe te schrijven aan de slechte vitaliteit van veel bomen in bossen, houtwallen en parken?