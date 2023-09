In Enschede werd 19 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Het is allemaal goud dat er blinkt in de barbershop van ‘oom’ Fadi in Borne: ‘Ik wil het graag een beetje gezellig maken’

De droom van Fadi Mahmoud is goud van kleur. Van tondeuse tot kappersstoel. Precies een jaar geleden opende in Borne zijn barbershop. Zeven jaar nadat hij uit Syrië vluchtte. Het was een lange weg. Vooral omdat hij eerst Nederlands moest leren. „Ik zit nu op 50, 60 procent.”