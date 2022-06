In hartje Usselo opent donderdag streekwinkel Hannink's Dientje

Het pand in hartje Usselo is al decennia eigendom van ‘Zuivelhoeve-familie’ Roerink. Najaar 2021 maakten de Roerinks bekend zelf de exploitatie van de zaak over te nemen. Na een flinke verbouwing van de schuur is recent al een begin gemaakt met de ijssalon. Daarnaast komen een streekwinkel en lunchroom in het pand achter Hanninkshof.