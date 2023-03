In het Twents dichten over vrede. Of Nederlands, of (plat) Duits

Dichters uit het grensgebied worden uitgedaagd tot een wedstrijd met gedachtenspinsels in Nederlands Duits, of Nedersaksisch. In het kader van 375 jaar Vrede van Munster houdt de gemeente Enschede samen met dichter en historicus Dick Slüter een poëziewedstrijd over het thema Vrede.

De Vrede van Münster werd in 1648 getekend. Dit kroonjaar wordt groots gevierd in Münster, partnerstad van Enschede. Met de poëziewedstrijd draagt Enschede bij aan het feestelijke jaar. Inwoners uit heel de Euregio worden opgeroepen om te dichten in de eigen landstaal of streektaal: Twents of Platt Deutsch. Inzenden kan tot en met 13 april.

Thema vrede heel breed

De Vrede van Münster maakte een eind aan de 80-jarige oorlog tussen Nederland en Spanje. Maar ook de 30-jarige oorlog tussen Zweden en het Habsburgse Rijk werd in 1948 beëindigd. Ook nu is er weer oorlog in Europa, waar veel gewone burgers slachtoffer van worden. Doel van de poëziewedstrijd is dat inwoners uit het hele Euregiogebied gedichten schrijven over wat het thema vrede voor hen betekent. Wat voor gevoel hoort bij het beleven van vrede? Het mag politiek getint zijn, waarbij vrede het doel is.

De Vrede van Westfalen bestaat uit twee vredesverdragen: de Vrede van Münster die op 15 mei 1648 werd getekend. Dit verdrag maakte een eind aan de 80-jarige oorlog. De Vrede van Osnabrück die op 24 oktober 1648 werd getekend. Dit betekende het einde van de 30-jarige oorlog. In onze partnerstad wordt de Vrede van Westfalen dit jaar groots gevierd met allerlei activiteiten voor de inwoners. De internationale poëziewedstrijd in Enschede is daar een onderdeel van en sluit zo aan bij deze viering.

Publicatie

Deelnemers mogen maximaal drie gedichten per taal inzenden die aan de spelregels voldoen. De feestelijke prijsuitreiking is op zaterdag 13 mei in boekhandel Broekhuis. De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Daarnaast krijgen de prijswinnaars een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro. Wie gedichten inzendt, verklaart zich automatisch akkoord met publicatie ervan.

Het gedicht mag maximaal 50 regels zijn, inclusief witregels en titel en mag niet eerder zijn gepubliceerd. De genomineerde dichters worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zaterdagmiddag 13 mei om 16.00 uur in Boekhandel Broekhuis te Enschede. Inleveren kan tot 13 april 24.00 uur per e-mail naar r.bogaarts@enschede.nl. Of per brief aan: Gemeente Enschede, t.a.v. cöordinator Duitsland René Bogaarts, Postbus 20, 7500 AA Enschede (Niederlande).