In overdekt speelparadijs de zomer met je kinderen overleven terwijl je moet werken: ‘Thuis word je om de 2 minuten gestoord, hier om de 10 minuten’

Met video Steeds meer cateraars in Twente: ‘Geen werkdag is hetzelfde en je verdient meer dan een kok in loondienst’

Terwijl de traditionele horeca staat te springen om personeel, groeit het aantal zelfstandige cateraars in de regio momenteel snel. Rosita van der Kruk uit Westerhaar is met De Verrassende Tafel al enige jaren actief als cateraar en begrijpt wel waarom ze steeds meer collega’s krijgt. „Geen werkdag is hetzelfde en je verdient meer dan een kok in loondienst.”