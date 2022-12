Inbreker op heterdaad betrapt in Enschede, politie zoekt eigenaren gestolen spullen

MET VIDEO Oude slagerij op Pathmos in Enschede is nu de bonte tattooshop van Nelly: ‘Een droompand’

ENSCHEDE - Van begin vorige eeuw tot een jaar of vijftien geleden zat aan de Spinnerstraat 10 op Pathmos een slagerij. Nu is het een bijzondere tattooshop, Stingray. De vintage inrichting komt van over de hele wereld. En alles heeft een verhaal. „Ik ben een dwangmatige verzamelaar,” zegt eigenaresse Nelly Dijkstra.

