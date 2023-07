Informatiescherm NS op station Enschede is kluts kwijt: vertrek van treinen staat ondersteboven

Twee tieners in Enschede slachtof­fer van gewapende overval: ‘Ze hadden nog nooit een wapen gezien’

Twee jongens van rond de vijftien jaar zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in Enschede beroofd door een gewapende man. De buit bestond uit (bank)pasjes, muziekoortjes en portemonnees. De impact op de slachtoffers is groot.