Inkomsten blijven achter: streep door groot concert tijdens Nacht van Hengelo

Een combinatie van verschillende factoren zet volgens directeur Johan de Jong van poppodium Metropool een streep door het grote concert tijdens de Nacht van Hengelo. Sinds 2015 is het concert een belangrijk onderdeel van het evenement. Metropool is verantwoordelijk is voor de productie en programmering op het Burgemeester Jansenplein. De Nacht van Hengelo is dit jaar op vrijdag 2 juni in de binnenstad van Hengelo.