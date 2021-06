Inval in appartementencomplex in Enschede: politie via touwen naar binnen

Gloednieu­we fiets­straat in Enschedese binnenstad, maar te weinig ruimte voor fietsers: hoe kan dat nou?

25 juni ENSCHEDE - Het is een gek gezicht. De drukke Molenstraat is een fietsstraat geworden, maar op de stoep is nu met gele verf een tweede fietspad getekend. Volgens de gemeente Enschede is het een tijdelijke maatregel.