Invallen in Nijmegen en Ewijk bij groot politieonderzoek naar wietkwekerijen: man (42) uit Enschede opgepakt

ENSCHEDE - Een 42-jarige man uit Enschede is vrijdagavond gearresteerd na de vondst van een grote hennepkwekerij aan de Haaksbergerstraat in Enschede. De ontdekking van de kwekerij kwam voort uit een groot onderzoek van de politie, waarbij ook panden in Nijmegen, Ewijk en Goor zijn onderzocht.

In totaal zijn negen panden doorzocht. Niet bekend is om hoeveel panden het gaat in Nijmegen en Ewijk en waar deze zijn gevestigd.

In het Enschedese pand aan de Haaksbergerstraat werd vrijdagavond een hennepkwekerij aangetroffen met maar liefst duizend planten, die stonden opgesteld in verschillende ruimtes in het pand. Een medewerker van Enexis was vanwege de grootte van de kwekerij genoodzaakt om de stroom in heel de buurt af te sluiten, waardoor zestig huizen in Enschede vrijdagavond zonder stroom kwamen te zitten.

Negen panden doorzocht

Na de vondst is een 42-jarige man uit Enschede opgepakt vanwege het overtreden van de Opiumwet. Ook verdenkt de politie hem van deelname aan een criminele organisatie.

De ontdekking van de hennepkwekerij maakte onderdeel uit van een groter onderzoek van de politie in Oost-Nederland, waarbij in totaal in negen panden een inval is gedaan. Naast Enschede is de politie dus ook actief geweest in Goor, Nijmegen en Ewijk. Meer aanhoudingen zijn vooralsnog niet gedaan, maar worden niet uitgesloten.

Vuurwerk en vuurwapens

Naast de hennepkwekerij is in een andere woning in Enschede vrijdagavond zwaar vuurwerk aangetroffen. Dit is in beslag genomen en zal door de politie worden vernietigd. Bij de invallen heeft de politie meer goederen in beslag genomen, zoals adminkstratie, gegevensdragens, auto's, grote hoeveelheden contant geld en meerdere vuurwapens.

Bekijk hieronder beelden na de ontdekking van de hennepkwekerij, vrijdagavond: