Invalpools in Twente leeg of bijna leeg, terwijl schooljaar nog niet eens is begonnen

ENSCHEDE - Het schooljaar is in Twente nog niet eens begonnen, maar problemen rond de bezetting doemen al op. De meeste scholen slagen erin om voor elke klas een leerkracht te krijgen. Maar invalpools zijn leeg of bijna leeg. De regio houdt zijn hart vast voor een eventuele corona- of griepgolf.