Inwoners uit Hengelo, Hof van Twente en Borne wensen u een gezond 2023 toe

Koken & Eten Een kant en klaar vegan oudjaar

Toen ik veganist werd (in 2014) was het nog echt zoeken naar plantaardige producten in Enschede en omstreken. Mayonaise maakte ik in die tijd nog zelf door zonnebloemolie, sojamelk, azijn, agavesiroop en mosterd met wat zout op te kloppen tot lobbige klodders. Ik bracht mezelf de vaardigheid van het vegan kaasmaken bij en als ik naar een feestje ging nam ik meestal mijn eigen hapjes mee.

31 december