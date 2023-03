Ivan (17) moet het Moldavische leger in, door een onherstelbare fout van zijn vader uit Enschede

nieuwsupdate Kijk eens wat ik heb opgedui­keld in de kringloop, zou het veel waard zijn? En nog vijf nieuwtjes van deze week

Wie herkent er een Rembrandt als die niet in het museum hangt met een bordje ernaast? En wat is toch dat ingebakken seksisme in sommige mannen? Verslaggever Lilian ten Donkelaar kijkt nog even terug op de afgelopen week.