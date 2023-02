Ivo uit Borne is bezeten van een oude Toyota: ‘Hoe dat komt, vraag ik mezelf ook nog af’

Kuipers & Kuipers ‘Was dit nou die lekkere wijn die we op vakantie hebben geproefd?’

Een welbekende situatie waarin vast veel lezers zich zullen herkennen. Je bent op vakantie in een wijngebied en besluit een leuk wijnhuis te bezoeken. De zon schijnt, de wijnboer komt in een overall zijn erf op gelopen en vertelt jullie vol passie over zijn leven als wijnmaker. Jullie gaan natuurlijk een aantal wijnen proeven, heerlijk met wat ham en kaas erbij. Genietend van de wijn en de zon besluiten jullie een paar flessen of misschien wel doosjes mee te nemen naar huis.