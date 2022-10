Jaap uit Boekelo stuit op gifmoordenares in familie: ‘Ze deed arsenicum in zijn pap, heel gruwelijk’

Zwijgende Enschedese stalker maakte het leven van Sevilay tot een hel: ‘Ik zag het leven niet meer zitten’

ALMELO - Sevilay werd meer dan een jaar geterroriseerd door stalker Tolga Ü. (33), haar voormalige stagiaire. Twee jaar later is haar haar gevoel van veiligheid nog niet terug. Ze is nog steeds bang en huilt tranen met tuiten in de rechtbank, waar Ü. terecht staat. Sevilay hoopt op berouw, op een sorry. Maar Ü. zegt niets.

4 oktober