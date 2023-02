Jaar na inval van Rusland speelt carillon Oekraïens volkslied

Een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne klinkt vrijdagavond het Oekraïens volkslied op de Oude Markt. Beiaardier Esther Schopman bespeelt het carillon in de Grote kerk om de Oekraïners een hart onder de riem te steken.

Schopman speelt een half uur lang nummers die betrekking hebben op Oekraïne, vrede en medeleven. Ze start om 19.30 uur met Imagine van John Lennon, gevolgd door stukken van Oekraïense componisten. Ze eindigt om 20 uur met het Oekraïens Volkslied. Schopman speelt als stadsbeiaardier vaker in op de actualiteit. Zo ontroerde ze vorige week dinsdag, op Valentijnsdag, de mensen in de stad met liefdesliedjes die ze

Enschede denkt aan ze

De stadsbeiaardier is voor deze herdenking gevraagd door de Rotaryclub Enschede. Die wil iets doen voor de Oekraïners in de stad en meende dat alleen een donatie voor humanitaire hulp niet goed genoeg was. Ze wilde ook iets doen voor de Oekraïners in de stad en vond dit een passende blijk van medeleven. „Als de vluchtelingen de klokken horen, weten ze dat Enschede aan ze denkt”, zo zegt Bob Dickhoff van de Rotaryclub.

Hij heeft voorzitter Margaretha du Carmo Krabbe van Noaberschap Ukraïne-Twente (NU-Twente) gevraagd de gevluchte Oekraïners op de hoogte te brengen van het carillonspel, zodat ze weten dat ze niet alleen staan.

Vluchtelingen op de hoogte

Du Carmo Krabbe heeft in het Oekraïens een bericht geplaatst in een Whatsapp- en Telegramgroep voor gevluchte Oekraïners in Twente. Daarmee komt het terecht bij zo’n 400 mensen die in gezinnen zijn opgevangen of in opvangcentra wonen zoals de Noordmolen in de Molenstraat.

De voorzitter van NU-Twente vindt het een mooi initiatief. „Ik vind het erg belangrijk dat de oorlog niet genormaliseerd raakt en we blijven stilstaan bij het leed dat door de oorlog wordt veroorzaakt. Maar ook dat we bewust blijven van het effect op mensen; het moeten vluchten, de onzekerheid over familie en vrienden en terugkeer, het verlies van je onafhankelijkheid.”

Landelijke herdenking in Utrecht

Vrijdag wordt overal in het land stilgestaan bij een jaar oorlog in Oekraïne. In Utrecht is er een landelijke herdenking voor Oekraïense vluchtelingen. „Sommigen gaan ernaartoe, maar een groot aantal ook niet. Zoveel mensen, zoveel meningen. Sommigen helpt het, voor anderen is het te confronterend”, zegt Du Carmo Krabbe. De herdenking in Utrecht wordt gevolgd door een Walk of Hope waar iedereen aan mee kan doen.