Jacht op Twentse it-bedrijven; laatste jaren zeker twintig overnames

Enschedese ‘Don Quichot’ (46) strijdt tegen zelf veroor­zaakt onrecht. Rechter: ‘U heeft geen gelijk’

ENSCHEDE/ALMELO - In november 2020 vindt de politie 200 gram natte hennep in een speciale droogkast in de woning van Remco V. (46) aan de Spechtstraat in Enschede. De nasleep van de drugsvondst overtuigt de Enschedeër dat de hele wereld zich tegen hem heeft gekeerd.

19 juli