Jaleesa hoopt prijs te winnen met ‘schokkende’ foto van geboorte: ‘Zie wel ergere dingen langskomen’

Koelen (31) maakt sinds enkele jaren professioneel geboortefoto’s. Zo mag ze onder meer aanwezig zijn bij keizersnedes in het MST. Een van die foto’s uit haar oeuvre heeft ze ingestuurd voor de Birth & Beyond Photography Award, een Nederlands initiatief voor fotografen die zich richten op foto’s van geboorten, zwangerschap, familie en kinderen. De foto doet het goed in de categorie publieksprijs, maar het stemmen wordt lastig gemaakt omdat Facebook de foto afschermt. Wie hem wil zien, die krijgt eerst een waarschuwing: gevoelige inhoud. ‘ Deze foto bevat inhoud die door sommige mensen als gevoelig ervaren kan worden’, aldus Facebook.

De enige afgeschermde foto

Hij kan vervolgens wel gezien worden, maar zo’n waarschuwing kan toch afschrikken en maakt het lastiger om haar foto te liken, aldus Koelen. ‘Mijn foto is een beeld van een zeldzaam en uniek moment. Een natuurlijke geboorte waarbij het kindje in aangezichtsligging ligt.’



Er zijn in totaal 36 inzendingen en de foto van Koelen is de enige die op deze manier wordt ‘geblokt’. Raar, vindt ze. Koelen: „Foto’s van geboortes mag volgens de regels van Facebook wel. En ik zie wel ergere dingen langskomen die niet afgeschermd worden.”



Ondanks de afscherming heeft de Enschedese fotografe toch al ruim 400 likes te pakken en staat daarmee op de tweede plaats. Een Poolse foto loopt aan kop met 700 likes. Via deze link is de foto op Facebook te zien en te liken. Stemmen kan nog tot vrijdag 31 december 12.00 uur.