Jan Dirk van der Zee topkandidaat bij FC Twente voor directeurschap

ENSCHEDE - Jan Dirk van der Zee is de grootste kandidaat om Paul van der Kraan op te volgen als algemeen directeur van FC Twente. De 51-jarige is sinds 1 april 2015 directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

FC Twente is al tijden op zoek naar een opvolger van Van der Kraan, die al meerdere keren zijn termijn noodgedwongen heeft moeten verlengen omdat er maar geen opvolger was. Net als de vorige keer bij de aanstelling van Jan-Willen Brüggenwirth heeft de Raad van Commissarissen ook nu weer gebruik gemaakt van een extern wervingsbureau. Na gesprekken met meerdere kandidaten staat Van der Zee nu op de eerste plaats. Het zou zijn eerste functie in het betaalde voetbal worden.

Werkzaam in bedrijfsleven

Voor zijn aanstelling bij de KNVB was hij werkzaam in het bedrijfsleven. Hij was algemeen directeur bij non food brancheorganisatie INretai en werkte bij V&D, C&A en Mitex. De geboren Fries bekleedde diverse functies in de Raad van Toezicht van zowel een ROC als een Hogeschool in de woon- en modebranche. Hij is tien jaar ook bestuurslid geweest van de stichting De Nationale sportweek, waarvan hij een van de founders was.

Niet onomstreden bij de KNVB

Bij de KNVB was hij niet altijd onomstreden. Volgens De Telegraaf zit de bond al tijden met de directeur in de maag. Zo werd hij vorig jaar nog op de vingers getikt toen hij meldde dat er in het Nederlandse voetbal met nieuwe spelregels zou worden getest. Van der Zee werd daarop door de leiding van de bond en de clubs in het betaalde voetbal teruggefloten. Ook kreeg hij veel kritiek in de tijd van het bondscoachschap van Mark Parsons bij de vrouwen van Oranje.

Hij voerde enkele grote veranderingen door. Onder zijn leiding kwam de nieuwe piramide in het amateurvoetbal tot stand en werden de ranglijsten bij de pupillen afgeschaft.