Jan Willem verruilde Glanerbrug voor Gronau en ontdekte meer voordelen dan alleen de huizenprijs: ‘Lot uit loterij’

Corona kost Enschedese telefonie­win­kel Top Mobile de kop

16 september ENSCHEDE Mobiele telefoonwinkel Top Mobile aan de Haverstraatpassage is door de rechtbank Overijssel failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door de eigenaar zelf. „Mij is verteld dat door corona meer online werd besteld. Daardoor was het lastiger om een redelijke omzet te draaien. Uiteindelijk is besloten het bedrijf te staken", aldus curator Cander van der Veer. Top Mobile heeft negen jaar bestaan. De zaak is sinds enige weken gesloten.