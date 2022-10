Jarig Politiekoor Twente pakt uit met concert: operadiva Francis van Broekhuizen zingt mee in Enschede



Van The Sound of Silence tot nummers uit West Side Story: ruim 75 jaar vormen toegankelijke liedjes het repertoire van het Politiekoor Twente. Het jubileum wordt vrijdag 28 oktober gevierd in het Muziekcentrum. Operadiva Francis van Broekhuizen en soliste Donij van Doorn van het orkest van André Rieu zingen mee.