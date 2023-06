‘Jeetje Haaksbergen’: verzet en petitie tegen sluiting zwemparadijs De Wilder

Enschede cruciaal bij opvang asielzoe­kers, provincie voert druk op: ‘Er is ons veel aan gelegen’

De gemeenteraad van Enschede moet maandag sterk in haar schoenen staan. Dan vergaderen de volksvertegenwoordigers over de grootste asielzoekersopvang in Twente. Op de valreep deed de provincie Overijssel een aanbod die de raad niet kan weigeren. „Er is ons veel aan gelegen dat Enschede erin slaagt opvang te realiseren.”