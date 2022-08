Jeroen (36) uit Enschede heeft 7 meter hoge zonnebloem in zijn tuintje: ‘Ik deel die pitten met niemand’

Tropische klanken en voetjes van de vloer tijdens Tropical Night in Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - Vrolijke lampionnen, heerlijke cocktails en tropische hits. Het Scholtenhagenpark had zaterdag veel weg van een exotische beachclub op een tropisch eiland. Bijna dan, want na de hoge temperaturen van eerder vorige week leek het alsof het kwik in een vrije val was beland. Maar dat deerde het Haaksbergse publiek niet. Na twee jaar coronastilte konden de voetjes weer van de vloer tijdens de Tropical Night.

7 augustus