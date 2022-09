Jeroen uit Enschede haalt zijn enorme zonnebloem neer: ‘Hij is onthoofd!’

Camera’s bij milieuplei­nen in Enschede lonen: ‘Minder klachten over afvaldump’

ENSCHEDE - Al jaren regent het klachten over de beruchte ondergrondse afvalcontainers. Sinds maart van dit jaar hangen er daarom bij verschillende milieupleinen in Enschede camera’s. En met succes: „We krijgen minder klachten over afvaldump op de plekken waar camera’s hangen.”

28 september