Jeugdzorg in Twente voorlopig gered: ‘Maar we hebben geen jaar de tijd’

Kunstwerk vernield in Prins Bernhard­plant­soen: armen afgebroken en kleren afgerukt

De armen zijn van de pop afgebroken, de kleren van het lijf gerukt. En de antieke headset is verdwenen. Het kunstwerk van Heleen van der Veen in het Prins Bernhardplantsoen in Hengelo is onherstelbaar vernield. „Heel treurig, als je hier met hart en ziel aan gewerkt hebt.”