‘Jihad Jafo viel terug in wereld drugstransporten en belangwekkende tip in de zaak ‘Beckum’’

Tubantia Crime PodcastEen supermarkt die drie dagen dicht moet voor politieonderzoek, een militair die informatie lekte aan de zwaarste criminelen en de gruwelijke details uit de Schelfhorstparkmoord in Almelo. In de nieuwe Tubantia Crime Podcast bespreken host Frank Bussink en misdaadverslaggever Erwin Waanders actuele zaken in Twente.

Donderdagochtend begon de politie met het doorzoeken van meerdere panden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Jihad Jafo (33). Hij werd in mei gevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld. Het onderzoek richtte zich donderdag op onder andere een woning in Den Ham en een supermarkt in Hoogeveen. Een supermarkt die daarvoor drie dagen dicht moet.

Schelfhorstparkmoord

Erwin wijdt ook uit over de Schelfhorstparkmoord in Almelo. Het Openbaar Ministerie heeft volgens Erwin een sterke zaak tegen verdachte Richard L.. „Richard L. heeft na de moord op Lucas allerlei verdachte handelingen gedaan", vertelt Erwin. „Hij heeft de telefoon van het slachtoffer weggegooid en hij heeft zijn daad aan vissende jongens min of meer aangekondigd.”

Een andere zaak waar Erwin bij aanwezig was, was die tegen Pieter V.. Deze militair bekende in de rechtbank dat hij informatie doorspeelde aan criminelen. „Dat hij uiteindelijk in het verdachtenbankje terechtkwam, heeft alles te maken met het kraken van de versleutelde berichtendienst Encrochat”, zegt Erwin. „Hij was zwaar verslaafd aan cocaïne en kon op een bepaald moment zijn dealers niet meer betalen. Met informatie uit politiesystemen betaalde hij vervolgens zijn drugs.”

Quote Dat hij uiteinde­lijk in het verdachten­bank­je terecht­kwam, heeft alles te maken met het kraken van de versleutel­de berichten­dienst Encrochat Erwin Waanders

Tip in zaak Beckum

Tot slot gaat het nog even over De Zaak Beckum. Naar aanleiding van de podcastserie van Ramon Kunst kwam bij Tubantia een belangrijke tip binnen. „We hebben die tip aan de recherche doorgegeven", zegt Erwin. „De komende weken en maanden komt er ongetwijfeld meer naar buiten. Maar er is zelfs een naam genoemd..”

Tips?

