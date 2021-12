‘Jij een fotoshoot, ik een pijpbeurt’: in veel branches wordt werk geruild voor seks

Wat doen die gevechts­vlieg­tui­gen deze vrijdag boven Twente?

ENSCHEDE - Het luchtruim boven Twente was vrijdagochtend het toneel voor reguliere oefeningen van gevechtsvliegtuigen van de luchtbasis Leeuwarden. Luchtmachtpiloten vlogen in hun F-16 gevechtsvliegtuigen laag over Twente, waarbij de vroegere luchthaven Twenthe onderdeel van de oefening was.

