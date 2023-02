Joannettha (59) promoot haar vak want doktersassistenten in Hengelo zijn hartstikke schaars

Alsof ze wel drie keer een andere baan heeft gekregen. Zo dynamisch is het beroep van doktersassistente. Joannettha Ros, op 15 februari 40 jaar in het vak, weet nog goed hoe ze handmatig - per patiënt - een groene kaart moest bijhouden, compleet met labuitslagen, en handgeschreven nota’s naar particulier verzekerde patiënten stuurde. „Toen hadden we dat nog, particulier of ziekenfonds.”