Johnny van Rijn, de man achter de overal opduikende groene plashokjes en pinkelpalen

Twents internet­plat­form LivUp beoordeelt woningen en geeft punten: wat is de top 10 van mijn straat?

Een Engels landhuis aan de Oosterhofweg in Rijssen en landhuis Hooge Boekel in Enschede scoren in Twente het hoogst in de Nationale Woning Index (NWI), een ranglijst waarin woningen op heel veel punten worden beoordeeld. Van alle Twentse gemeenten valt nu een woning top 10, of desgewenst top 100 samen te stellen door bezoekers van het nieuwe in Twente ontwikkelde woningplatform LivUp.nl.