Jong gezin uit Enschede wint 15 miljoen in Staatsloterij: ‘Hebben 30 uur niet geslapen’

Eindejaarsconference Thijs Kemperink: ‘FC Twen­te-fans kampioen zoep’n’

17:03 ENSCHEDE – De fans van FC Twente hebben afgelopen jaar flink geholpen bij het afwenden van een faillissement door met elkaar voor zes miljoen euro aan bier op te drinken. Thijs Kemperink refereerde er nog even aan in de Twentse oudejaarsconference. ‘Twente was kampioen van de eredivisie in de KKD.’