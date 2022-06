Jonge Poerink wil stunten met Sparta Enschede: ‘We gaan niet voor niets naar Lelystad’

Hoge verwachtingen? Die zijn er dit seizoen niet aan de Kotkampweg in Enschede. Toch hoopt tweedeklasser Sparta zaterdagmiddag voor een stunt te zorgen, uit bij Batavia’90 in Lelystad (aanvang 15.00 uur). „We gaan niet voor niets naar Lelystad”, zegt topscorer Jorn Jonge Poerink, in aanloop naar de wedstrijd. De middenvelder is desondanks ook reëel: „De kans dat we het halen, is klein. Heel goed ken ik Batavia niet, maar in de tweede klasse G heeft Batavia als nummer twee 63 punten gepakt. Eén punt meer dan kampioen Quick’20 in onze competitie. Dus ik verwacht zeker een sterke tegenstander. Het is een mooi meetmoment voor ons, of we mee kunnen komen op dit niveau.”