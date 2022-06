Jongen (16) overleden bij aanrijding met vrachtwagen op Deurningerstraat in Enschede

Dit jaar bijna 50 procent meer woningin­bra­ken in Overijssel

ENSCHEDE – De eerste vijf maanden van 2022 is er 677 keer ingebroken in Overijssel. Dat is een forse toename van bijna 50 procent ten opzicht van 2021. Het lijkt erop dat het wegebben van corona daarbij een grote rol speelt.

24 juni