Jongens op deelscooter slaan op de vlucht na aanrijding met automobilist in Enschede

Deze Twentse werkgever biedt 20 Oekraïense vluchtelin­gen een baan

ENSCHEDE - De Universiteit Twente gaat twintig Oekraïense vluchtelingen een tijdelijke baan geven. Huisvesting wordt door de UT geregeld. Het plan is niet afkomstig van het College van Bestuur, maar van de faculteiten zelf. Zij komen in actie, nu mensen in nood zijn.

18 mei