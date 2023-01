Jongens stelen 274 lege fusten bier uit opslag van Grolsch: ‘Waarschijnlijk vanwege het statiegeld’

Het is afgeschre­ven, maar toch wil Tubbergen nog 1,5 ton investeren in het gemeente­huis: hoe zit dat?

TUBBERGEN - Er wordt in Tubbergen al jaren gesproken over de bouw van een nieuw gemeentehuis. Toch is er nu 140.000 euro gevraagd om in het verouderde, huidige pand te steken. De lijst met gebreken wordt namelijk te lang.

13:00