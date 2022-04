Jongeren gaan zelf theater maken in wandelvoorstelling van Theater Sonnevanck

ENSCHEDE - Theater Sonnevanck geeft twaalf jongeren een kans om zelf theater te maken met het project Playground053. Op 6, 7 en 8 mei is de voorstelling Stadsvlucht te zien. Het publiek loopt tijdens deze voorstelling langs verschillende locaties in de wijk De Bothoven. „Het is een vrij grote productie”, aldus Koen Waanders van het theater.

Wat houdt het project in?

„Wij maken altijd theater voor jongeren. Nu willen we ieder jaar een keer jongeren die het willen de kans geven om zelf het theater te maken. Ze krijgen dan te zien hoe het gaat. Er wordt ook gewerkt met professionals, want onder andere de regisseur is een professional. De jongeren die meedoen in de voorstelling komen niet alleen uit Enschede, maar bijvoorbeeld ook uit Hengelo en Almelo.”

Waar gaat de voorstelling over?

„De voorstelling is gebaseerd op het gevoel van jongeren in de coronaperiode. In die tijd was er natuurlijk veel verveling, omdat er veel niet mocht en niet kon door de lockdown. Je krijgt dan eigenlijk het gevoel dat je maar eens weg moet. De boodschap is dat er altijd genoeg te doen is. Je hebt bijvoorbeeld nog school, je vrienden en ga zo maar door. Er is genoeg positiefs, maar dat is soms lastig te zien.”

Is er ook veel muziek tijdens de voorstelling?

„Er is zeker veel muziek. Van de twaalf jongeren die meedoen spelen er twee een instrument. De muziek is erg wisselend, het is afhankelijk van de locatie en het onderdeel van de voorstelling. Het is in ieder geval niet alleen maar treurig, want er komt ook juist wat vrolijkere muziek.”

De voorstelling is op verschillende locaties. Waarom is dat?

„Normaal gesproken deden we dit in de theaterzaal. Daar heb je alleen weinig mogelijkheden, want je kan daar niet veel anders doen dan de jongeren op het podium zetten. We hebben nu vijf verschillende plekken in de wijk gekozen en dat zijn ook mooie plekken om een voorstelling te houden. Het publiek loopt in groepen van 30 langs die locaties. Ze beginnen en eindigen op hetzelfde punt, maar ze volgen allemaal een andere route. Het verhaal is wel voor iedereen logisch om te volgen.”

Dat klinkt ingewikkeld. Is dat ook zo?

„Het is als productie inderdaad vrij groot. Het is ook heel veel werk voor ons. De jongeren repeteren al sinds maart en volgende week ook weer de hele week. We lopen dan ook de route om te kijken hoe snel iedereen op bepaalde plekken kan komen. Daarna maken we een planning zodat alles goed verloopt.”