Jongetje (3) ontdekt inbreker in Enschede: ‘Dacht dat het monster was’

Deze 84-jarige Enschedeër is Europees hockeykam­pi­oen

6:51 ENSCHEDE - Als 84-jarige stond hij vorige week plots met de cup in handen. Walter Hagedoorn uit Enschede is Europees Kampioen. Met zijn bejaarde makkers uit het Nederlands hockeyelftal 75-plus. „International zijn op je 84e, dat is een apart gevoel.”