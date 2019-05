Jorden (28) uit Enschede wordt langzaam blind en doof

Het Debat Kiezen voor Europa, hoe ver moeten we gaan?

16 mei Hoe moet het verder met de Europese Unie? Aan de vooravond van de Europese verkiezingen ligt die vraag weer nadrukkelijk op tafel. Wilco Louwes zit niet te wachten op een EU die zich met van alles en nog wat bemoeit. Teun Staal is het vele gesomber over de Unie zat, hij droomt graag over een beter Europa.