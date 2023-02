Jose Morsink neemt dit jaar afscheid van kinderkledingzaak Willemsen: ‘Ik kijk terug op een geweldige periode’

Ze kwam als 19-jarige binnen bij Willemsen en is sindsdien niet meer weggegaan. Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest als verkoopster, werd ze in 2006 eigenaresse van de kinderkledingzaak. „Ik ben toe aan iets meer vrije tijd, ik werk nu zes dagen per week en werk daarnaast ook nog door in de avonduren”, vertelt Jose. Toch blijft het een zwaar besluit voor haar. „Mijn gevoel en verstand liggen ver uit elkaar. Of ik nu de keuze maak of ik doe dat later, het blijft moeilijk. Het is nooit een goed moment om dit te beslissen, ik ga het gehele plaatje missen.”