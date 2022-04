Journaliste schrijft boek over ooit bescheiden Twentse ondernemer Gerard Sanderink: ‘Dat een briljante man zo dom kan zijn’

Bennie (86) gooit nog een emmer water over brandende Jan, maar het is al te laat: ‘Een wanhoops­daad’

ENSCHEDE - De geblakerde bosjes op de binnenplaats verraden het drama dat zich dinsdag heeft afgespeeld. De 61-jarige Jan - een man met een bewogen leven vol drank en drugs - heeft zich daar bij het seniorencomplex in brand gestoken. Bennie, de 86-jarige bewoner van één hoog, ziet de vlammen. Hij gooit een emmer water over hem heen, maar dat kan Jan niet meer redden. Die sterft in het ziekenhuis.

