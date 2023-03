Julia (23) uit Enschede ziet vaak verbaasde gezichten als ze vertelt wat ze doet: ‘Ben jij hardcore-dj!?’

Twijfel over HPV-prik lijkt te verdwijnen: GGD Twente is hele dag druk met inhaalac­tie

Bij de GGD in Enschede is tot 16.00 uur de extra gratis prikdag zonder afspraak tegen het HPV-virus gaande. Voor jongemannen is het de eerste keer dat ze het vaccin kunnen krijgen. De actie is echter ook - en vooral - voor vrouwen die eerder de HVP-prik niet wilden nemen.