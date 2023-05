Kampioen geworden? Stuur jouw teamfoto in!

Kerk te koop (op misschien wel het mooiste plekje van Hengelo)

Misschien is het wel het mooiste plekje dat er momenteel in Hengelo te koop is. Met een uitzicht dat onbetaalbaar is. Maar goed, je moet er dan wel een kerk bij kopen. Vraagprijs: 795.000 euro. „Het orgel is eigenlijk het enige dat direct aan een kerk doet denken.”