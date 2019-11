Kassameisje (20) geeft ‘intimiderende klant’ 23.000 euro

ENSCHEDE - Kassière N. (20) uit Enschede voelde zich in maart vorig jaar onder druk gezet door een vaste koffieklant en gaf hem ruim 10.000 euro uit de kassa. Daar bleef het niet bij, in een enveloppe thuis lag nog eens 13.000 klaar voor de koffieklant.

Politierechter Liesbeth Venekatte legde haar een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken op.



Het is een bizar verhaal dat N. donderdag houdt in de rechtbank. Zonder bijstand van een advocaat vertelt ze dat ze in contact kwam met een klant die haar na verloop van tijd, via Facebook, maar ook in de winkel, onder druk zette.

‘Neem een paar honderd euro mee’

,,Stalking” noemt ze het zelf. Ze meldde het niet alleen bij haar bedrijfsleider maar ook bij de politie. De laatste bekeek de situatie en concludeerde dat er geen sprake was van stalking.



Wat N. op dat moment verzweeg was dat de klant haar op dat moment al had gezegd dat hij geld wilde.



„Hij zei: ‘Neem een paar honderd euro mee’. Maar er waren ook dagen dat hij zei: ‘Ik heb nog meer nodig’.” En dus nam ze anderhalve maand lang dagelijks zo’n 500 euro uit de kassa mee. Ook toen de koffieklant zich niet meer liet zien, nam de kassière nog geld mee dat ze verborg voor haar huisgenoten in een enveloppe.

‘Noem me maar dom’

„U moet wel weten van mij dat ik dom ben geweest”, zegt N. als rechter Venekatte haar vraagt waarom ze het niet gewoon vertelde aan haar baas én ook nog geld bleef wegnemen zonder druk van de klant. „Het had nooit zo ver moeten komen.”



Geld uit de kassa wegnemen was ook erg makkelijk zegt N. „Ik dacht eerst, na een paar dagen merken ze het wel en ben ik aan de beurt, maar nee, dat gebeurde niet.”

Afromen

Het ‘afromen van de kassa’, zoals deze vorm van diefstal ook wel genoemd wordt, werd pas na anderhalve maand ontdekt. N. werd aangehouden, ontslagen en bracht een dag later de 13.000 euro terug. Sindsdien lost ze maandelijks 200 euro af.



„Ik heb het nooit durven vertellen omdat ik geen zelfvertrouwen had en dacht dat niemand mij zou geloven”, blikt N. terug naar vorig jaar. De reclassering noemt N. een ‘kwetsbaar meisje’ en adviseert een weerbaarheidstraining



Volgens de politie in Enschede bestaat de door N. genoemde man wel, hij staat bekend als ‘iemand die heel intimiderend kan overkomen’, zo bleek tijdens de rechtszaak.