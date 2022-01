Katholieke parochies in zwaar weer, grote zorgen voor de toekomst

Het is erop of eronder voor Enschedese restaurant­ei­ge­naar Peter Wicknig: ‘Horecamen­sen zijn lamgesla­gen’

ENSCHEDE - De nood is hoog. De coronamaatregelen eisen een zware tol van de hele horeca en dus ook van het bekende restaurant Punto Pasta aan het Van Heekplein in hartje Enschede. De komende twee maanden is het erop of eronder voor eigenaar Peter Wicknig.

13 januari