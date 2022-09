Kathy (16) uit Twente is jong en eenzaam: ‘Naast mensen die gezellig doen, voel ik me soms best jaloers’

Laatste grenssteen tussen Enschede en Lonneker gevonden, maar waar is de rest?

ENSCHEDE - Lokale historici dachten altijd dat er drie soorten grensstenen zijn in en rond Enschede: de oude marken, de grens met Duitsland en de erg oude Wigboldstenen. Nu blijkt er een vierde grens te zijn. Foto’s ervan zitten al een have eeuw in het archief van de SHSEL. Er is nu nog één paaltje over.

27 september