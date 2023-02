Kees de Groot verlaat Gogbot, het vernieuwende festival van Enschede: ‘Het was mijn liefdesbaby’

Waarom Kees de Groot vertrekt? Heel simpel, zegt Willem Jaap Zwart, voorzitter van de Raad van Toezicht van Gogbot. „Hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd.” Kees de Groot, nu nog artistiek leider van het rebelse festival, voegt daar aan toe dat het de afspraak was. Toen hij het zo'n twee jaar geleden voor elkaar kreeg dat Gogbot Festival net als bijvoorbeeld het Rijksmuseum en de Reisopera, structureel door het Rijk wordt gesubsidieerd, hoorden daar nieuwe afspraken bij.

Erkenning

De Groot was in 2020 dolgelukkig met de nationale erkenning van het festival waarmee hij zo vergroeid is geraakt, maar besefte toen meteen: „Professionalisering is broodnodig. We zijn begonnen als kunstenaarsinitiatiefje. Hebben het festival met bloed, zweet en tomeloze energie ontwikkeld. We hebben dingen houtje-touwtje opgelost. Het is mijn liefdesbaby. Maar wil je landelijk de aandacht op je vestigen, heb je een professionele organisatie nodig.”

Spijker in de muur

Gogbot moest een stabieler team krijgen, en een duurzamer organisatie voor de toekomst worden. De eerste stap was de aanstelling van Jeffrey Hofman als zakelijk leider van het festival. „Kees deed vanaf het begin eigenlijk alles", zegt Willem Jaap Zwart. „Hij sloeg zelfs de spijkers aan de muur als dat nodig was. En hoewel het vuur nog lang niet is gedoofd, sprak Kees er al een jaar of wat over dat hij op een gegeven moment wilde stoppen.”

Enschede-kwadraat

Zwart spreekt van een risico, wanneer een festival als Gogbot aan één persoon hangt. „Als je niet zorg draagt voor een vruchtbare toekomst, sterft het. En Gogbot past zó bij Enschede als de creatieve technologische stad die het wil zijn. Gogbot is daar de overtreffende trap van.”

Dus is het festival nu op zoek naar iemand die zich alleen op de inhoud richt. „Een artistiek boegbeeld die de lijn van Kees de Groot doorzet en verder brengt.” De nieuwe artistiek leider moet nogal wat in huis hebben overigens. „We zoeken iemand die weet wat er in déze tijd nieuw is. Gogbot moet geen museum worden, in de zin van dat het er stoffig is.” Van de nieuwe leider wordt verwacht dat ’ie een groot netwerk heeft in de internationale kunstscene, maar ook eentje in Twente.

Binden aan Twente

Of de speurtocht een makkelijke is? „Wij zitten in Enschede, het centrum van Europa. Veel zit in de periferie van Nederland. We willen iemand die zich aan deze streek wil binden. Iemand die ook enigszins activistisch is. We zijn veeleisend, maar er hebben zich al kandidaten gemeld.”

De nieuwe artistiek leider moet zo snel mogelijk aan de slag. Want Kees de Groot blijft nog tot na de volgende Gogbot, wat meteen een jubileum-editie is. „Kees zal zijn opvolger inwerken en daarna de boel overdragen. Daarna blijft hij vast betrokken, maar op een andere manier.” Wat Kees de Groot gaat doen? „Hij is kunstenaar. Heeft al aangegeven dat hij weer meer wil gaan maken.”