Kennedy Bakircioglü heeft bijzondere band met FC Twente én Hammarby IF: ‘Beste voetbaljaren waren in Enschede’

Zorg verplaatst zich naar achter de voordeur: ‘Je hoopt dat dochter meneer Jansen ook bij meneer Pietersen om deur kijkt’

Zelfs een dertiger moet al nadenken over hoe zijn oude dag en die van zijn ouders eruitziet. Waar wil je wonen? Hoe regel je zorg? Verhuizen naar een verpleeghuis is nog maar weggelegd voor een kleine groep zéér hulpbehoevenden. Wijkverpleging is geen automatisme meer. „Als je bij wijze van spreken in Lattrop aan de grens woont, kan intensieve thuiszorg waarschijnlijk niet uit.”