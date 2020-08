‘Keolis offerde directielid Bruns uit Wierden bij sjoemelconsessie’

Tweede spotter­shill op Vliegveld Twente blijkt tóch illegaal

26 augustus ENSCHEDE/ZWOLLE - De vervuilde grond, die wordt gebruikt voor de aanleg van een spottershill bij Twente Airport, had daar nooit mogen liggen. De aanleg van de heuvel voor vliegtuigspotters is in strijd met het bestemmingsplan en dus illegaal. Dat heeft de bestuursrechter in Zwolle dinsdag laten doorschemeren in een zaak die was aangespannen door de Stichting Lonneker Land.